Раніше "Укрзалізниця" запропонувала під час карантину проїхатися у VIP-вагоні.

VIP й антикварні вагони дісталися "Укрзалізниці" у спадок від попередників.

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Про це у Telegram розповів голова правління компанії Володимир Жмак.

"Укрзалізниця" визначилася, що вагони таки будуть у користуванні. Так, з вагонів, які мережа вже встигла висміяти, за словами Жмака, зроблять "музеї розкоші" абощо.

"Сьогодні – про "скарби" УЗ. Чого там тільки немає – і антикварні вагони Кагановича, і VIP-вагони "пшонка-стайл". Дісталися у спадок. Наразі думаємо, що з ними робити. Є декілька ідей: із вагона Кагановича зробити музей історії УЗ, а з VIP-вагонів – вагон для молодят, музей розкоші, хіпстер-бар чи ще щось», – написав голова компанії, додавши, що продовжують пошуки у засіках УЗ.

"Люксові" вагони й реакція соцмереж: що відомо

19 листопада Укрзалізниця виклала нову послугу – можливість під час карантину проїхатися у VIP-вагоні, який у компанії називають «справжнім готелем на колесах».

Кількість спальних місць у таких вагонах коливається від 5 до 11. При цьому в них є окремі купе для персоналу та охорони. Ціна проїзду в такому вагоні дорівнює вартості проїзду 11 дорослих в люкс-вагонах, а це близько 14 тисяч гривень.

У соціальних мережах стиль оформлення вагонів прозвали "пшонкостайлом", а дизайнерів при цьому дорікнули в жлобстві.

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Автор: УНІАН