Низка станцій на свято працюватиме з певними обмеженнями.

У четвер, 7 січня, під час святкування Різдва Христового у Київському метрополітені можливі часткові обмеження роботи.

Про це нагадала прес-служба Київського метрополітену в Facebook.

Читайте такожМобільний додаток Kyiv Smart City перестав працюватиЗокрема, на станції "Золоті ворота" 7 січня можливе короткочасне закриття на вхід, щоб усі охочі могли дістатися ялинки на Софійській площі. Всі ескалатори в цей час працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.

Водночас на станціях "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" та "Майдан Незалежності" на Різдво можливе обмеження входу для уникнення тисняви на платформах.

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Автор: Аліна Вишневська