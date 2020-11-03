Міністерство інфраструктури планує здійснювати судноплавну навігацію на річці Дніпро протягом усього року, якщо для цього будуть сприятливі погодні умови.
Про це повідомила прес-служба Міністерства з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.
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"У наших планах - здійснювати навігацію на Дніпрі протягом усього року, якщо для цього будуть сприятливі погодні умови", - цитує прес-служба його слова.
Криклій також повідомив, що зараз здійснюється ремонт дніпровських шлюзів.
"Після того, як у березні цього року у зв'язку з COVID-19 були прийняті нові зміни до держбюджету, на жаль, капітальні витрати в розмірі 77,3 млн грн на програму із забезпечення експлуатаційно-безпечного стану шлюзів на Дніпрі були зняті. Але ми знайшли вихід з цієї ситуації та за фінансової підтримки наших європейських партнерів продовжуємо виконувати ці роботи", - зазначив глава Міністерства.
Ремонтні роботи
Зокрема, на Київському шлюзі розпочато роботи з ремонту системи осушення судноплавної камери, проводиться демонтаж обладнання (очікуваний термін виконання - кінець 2020 року); на Канівському шлюзі завершено роботи по заміні верхніх робочих воріт, тривають загальні будівельні роботи (очікуваний термін виконання - листопад 2020 року).
Крім цього, на Дніпродзержинському шлюзі тривають роботи із заміни нижніх робочих воріт, розпочато виготовлення великогабаритних елементів (у поточному році очікується виключно виготовлення конструкцій); на Каховському шлюзі розпочато роботи з ремонту системи осушення судноплавної камери, проводиться демонтаж обладнання (очікуваний термін виконання - кінець 2020 року); а також тривають роботи з ремонту конструкцій судноплавної камери та гідротехнічних галерей (очікуваний термін виконання - кінець 2020 року).
Криклій також підкреслив важливість якнайшвидшого прийняття закону "Про внутрішній водний транспорт", який дозволив би розв'язати проблемні питання, пов'язані з модернізацією судноплавних шлюзів на Дніпрі та їх фінансуванням.
Хронологія подій
- 24 квітня 2020 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект "Про внутрішній водний транспорт".
- Метою прийняття законопроекту є правове врегулювання правовідносин у галузі внутрішнього водного транспорту та встановлення економічних та організаційних засад його діяльності.
- Прийняття проекту мало забезпечити уніфікацію термінології в галузі водного транспорту та виключення колізій у відповідній сфері законодавства.
- Також законопроект передбачав створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів у складі спеціального фонду державного бюджету.
- 30 вересня 2020 року Кабмін розширив перелік судноплавних річок України.
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