Зараз здійснюється ремонт дніпровських шлюзів.

Міністерство інфраструктури планує здійснювати судноплавну навігацію на річці Дніпро протягом усього року, якщо для цього будуть сприятливі погодні умови.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.

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"У наших планах - здійснювати навігацію на Дніпрі протягом усього року, якщо для цього будуть сприятливі погодні умови", - цитує прес-служба його слова.

Криклій також повідомив, що зараз здійснюється ремонт дніпровських шлюзів.

"Після того, як у березні цього року у зв'язку з COVID-19 були прийняті нові зміни до держбюджету, на жаль, капітальні витрати в розмірі 77,3 млн грн на програму із забезпечення експлуатаційно-безпечного стану шлюзів на Дніпрі були зняті. Але ми знайшли вихід з цієї ситуації та за фінансової підтримки наших європейських партнерів продовжуємо виконувати ці роботи", - зазначив глава Міністерства.

Ремонтні роботи

Зокрема, на Київському шлюзі розпочато роботи з ремонту системи осушення судноплавної камери, проводиться демонтаж обладнання (очікуваний термін виконання - кінець 2020 року); на Канівському шлюзі завершено роботи по заміні верхніх робочих воріт, тривають загальні будівельні роботи (очікуваний термін виконання - листопад 2020 року).

Крім цього, на Дніпродзержинському шлюзі тривають роботи із заміни нижніх робочих воріт, розпочато виготовлення великогабаритних елементів (у поточному році очікується виключно виготовлення конструкцій); на Каховському шлюзі розпочато роботи з ремонту системи осушення судноплавної камери, проводиться демонтаж обладнання (очікуваний термін виконання - кінець 2020 року); а також тривають роботи з ремонту конструкцій судноплавної камери та гідротехнічних галерей (очікуваний термін виконання - кінець 2020 року).

Криклій також підкреслив важливість якнайшвидшого прийняття закону "Про внутрішній водний транспорт", який дозволив би розв'язати проблемні питання, пов'язані з модернізацією судноплавних шлюзів на Дніпрі та їх фінансуванням.

Хронологія подій

24 квітня 2020 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект "Про внутрішній водний транспорт".

Метою прийняття законопроекту є правове врегулювання правовідносин у галузі внутрішнього водного транспорту та встановлення економічних та організаційних засад його діяльності.

Прийняття проекту мало забезпечити уніфікацію термінології в галузі водного транспорту та виключення колізій у відповідній сфері законодавства.

Також законопроект передбачав створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів у складі спеціального фонду державного бюджету.

30 вересня 2020 року Кабмін розширив перелік судноплавних річок України.

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Автор: Павло Степанець