У Києві побудують вісім мостових переправ: в уряді розкрили деталі

Будівництво перших двох нових мостових переправ має забезпечити пропускну спроможність столиці приблизно на 15%.

У Києві планують будівництво восьми мостових переправ. Перші дві можуть ввести в експлуатацію вже наступного року, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник під час години запитань до уряду.

За його словами, будівництво двох об'єктів уже розпочалося. Для цього передбачили фінансування з резервного фонду та в межах окремої програми столиці.

"Це дасть можливість забезпечити пропускну спроможність близько 15%. В цілому в Києві передбачається вісім таких об'єктів. І в рамках роботи з міжнародними партнерами є попередні домовленості з ЄІБ (Європейський інвестиційний банк, - УНІАН) з приводу 100 тисяч додаткових євро від ЄІБ. Це грантові кошти для того, щоб роботи не зупинялися", - сказав Калашник.

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Він підкреслив, що саме столичні мостові переходи перебувають у зоні найбільшого ризику ураження. Це пов'язано з високим транспортним навантаженням на них, необхідністю забезпечувати пропускну спроможність столиці та великою кількістю її мешканців.

Загалом в Україні планують побудувати 21 мостову переправу через три річки. Перелік об'єктів попередньо узгодили з регіонами.

Удари Росії по мостах Києва - головні новини

Росія розпочала масштабну кампанію з ударів по мостах Києва. Ворог намагається паралізувати логістику та створити транспортний колапс між лівим і правим берегами Дніпра. Для атак використовуються як модернізовані дрони-камікадзе, так і балістичні ракети.

Інженер мостів та транспортних тунелів Анна Мінюкова повідомляла, що японське агентство JICA передало Україні 720 метрів збірних мостових конструкцій.

10 листопада повідомлялося, що американський консорціум пропонував українському уряду побудувати в Києві тунель під Дніпром за механізмом державно-приватного партнерства.

Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко розповідав, що понтонні мости, яких наразі планується два, є найшвидшим варіантом, який можна реалізувати та зробити альтернативою шістьом мостам Києва.

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