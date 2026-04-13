Росія вперше показала, як виглядатиме новий літак Ту-454 (фото)

Літак Ту-454 має належати до одного класу з західними Boeing 787 та Airbus A350.

У російській Казані відбулася перша демонстрація макета пасажирського літака Ту-454. Про це повідомляє блог Центру аналізу стратегій та технологій.

Машину представило АТ "Туполєв" на XX Російському венчурному форумі, що проходив у Казані з 8 по 10 квітня. За даними ЗМІ, раніше Ту-454 згадувався лише на одному із слайдів у презентації Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК), присвяченій новій лінійці російських двигунів.

Передбачається, що літак займе місце серед сучасних далекомагістральних широкофюзеляжних лайнерів, таких як Boeing 787 Dreamliner і Airbus A350. Таким чином, йдеться про один із найамбітніших проєктів російської цивільної авіації, які коли-небудь демонструвалися.

Відео дня

В основі силової установки Ту-454 - розглядаються два двигуни ПД-26, які є модернізованим варіантом ПД-35. Останній у різний час пропонували встановити на Іл-96-400М або транспортний Ан-124. Також ними хотіли оснастити російсько-китайський широкофюзеляжний далекомагістральний CR929 (у 2023 році Китай повністю виключив Росію з цього проєкту).

Перспективи самого Ту-454 вкрай туманні. Самі росіяни під фотографією макета повідомили, що сьогодні зосереджені "на масштабуванні серійного виробництва Ту-214".

Останній являє собою модифіковану версію радянського Ту-204, який здійснив перший політ ще у 1989 році. Вочевидь, реалізовувати одночасно кілька дуже дорогих проєктів у сфері цивільної авіації Москві буде вкрай складно через економічні труднощі.

Криза цивільної авіації РФ - останні новини

Ситуацію ускладнює системна криза, яка останніми роками спостерігається у цивільній авіації Росії. Так, РФ побудувала у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планувала. Таким чином, одна з наймасштабніших технологічних реформ в історії світової авіації, що передбачала переведення галузі на "національне виробництво", опинилася під загрозою зриву.

Нагадаємо, що терміни початку серійного виробництва флагмана російської цивільної авіації – авіалайнера МС-21 – постійно переносилися. Літак невпинно дорожчав всі останні роки, через що експерти почали сумніватися у його конкурентоспроможності.

