В Росії розробили 'мега-кукурудзник', оснащений одразу трьома двигунами (фото)

Російська компанія "Технорегіон" веде роботи над проєктом модернізації одномоторного радянського Ан-2 на прізвисько "Кукурудзник" з перетворенням його на тримоторний літак. Про це з посиланням на керівника компанії повідомляє канал Центру аналізу стратегій і технологій.

"Зараз ставимо, що Бог послав. А Бог послав під крило два Subaru 2,5 л турбо по 250 к.с., а спереду Toyota 1УЗ турбо на 400 к.с. Разом – 900 к.с.", – написав голова "Технорегіону".

Ці двигуни більше не виробляються серійно, і тому далі росіяни хочуть встановлювати на літак три двигуни Toyota 3UR 5,7 л по 400 к.с. Разом їхня потужність сягатиме 1200 к.с.

Перший політ модернізованого "Кукурудзника" хочуть виконати через півтора–два місяці.

Це не перша спроба "Технорегіону" модернізувати радянський літак. Компанія стала відома своєю переробкою літака Ан-2 з оснащенням його старим вертолітним турбовальним двигуном ТВ2-117 як турбогвинтовим. Така модифікація Ан-2 не знайшла попиту.

Криза російського авіабудування

Спроби хоч якось модернізувати Ан-2 відбуваються на тлі глибокої кризи російського авіабудування.

Росіяни хотіли створити повноцінну заміну "Кукурудзнику", але ідея де-факто провалилася. Літак, який отримав назву ЛМС-901 "Байкал", виявився занадто дорогим та непристосованим до російських умов.

Ще у 2024 році росіяни скаржилися, що за роки розробки "Байкал" став майже "золотим". Спочатку заявлялося, що вартість одного літака не перевищить 120 млн рублів, однак згодом його хотіли продавати вже за 445 млн рублів (понад 6 млн доларів).

Минулого року УНІАН писав, що розробка літака зайшла в глухий кут. Водночас реальних альтернатив (окрім хіба що модернізації Ан-2) у РФ немає, тому проєкт вирішили продовжити.

