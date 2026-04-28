Буде 'сліпим': Росія визначила зовнішній вигляд нового надзвукового авіалайнера

Існує велика ймовірність того, що РФ ніколи не зможе побудувати надзвуковий пасажирський літак.

Загальний концептуальний вигляд російського надзвукового пасажирського літака визначено: він матиме прямий гострий ніс без лобового скління. Про це з посиланням на одного із провідних фахівців Державного науково-дослідного інституту авіасистем ("ГосНИИАС") Андрія Попова повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Літак спроектовано без лобового скління: у ньому будуть лише монітори та датчики. Зовні фюзеляж має більш "обтічний" вигляд, з гострим носом, що не опускається, на відміну від Ту-144 чи Concorde", - сказав Попов.

Водночас у кабіні пілота будуть бічні вікна для контролю рулювання на землі. "У пасажирів будуть ілюмінатори", - додав російський фахівець.

Відео дня

Попов повідомив також, що низка технологій для літака розроблена на стенді та відпрацьована на льотному демонстраторі на базі літака Як-40.

Зазначимо, що головним координатором робіт зі створення в Росії проекту надзвукового літака є Національний дослідницький центр "Інститут імені М. Є. Жуковського". "ГосНИИАС" виконує роботи з розробки технологій бортового радіоелектронного обладнання та авіаційних систем для цього літака.

Описана концепція викликає багато питань (йдеться, в першу чергу, про відсутність лобового скління).

Така конструктивна особливість вимагатиме від інженерів ретельно продумати заходи щодо забезпечення ситуаційної обізнаності екіпажу, адже орієнтуватися йому доведеться лише за екранами з відеозображенням та показаннями приладів.

У випадку, якщо це обладнання вийде з ладу, літак де-факто буде "сліпим", що, звісно, становить величезну загрозу життю та здоров’ю пасажирів.

Втім, сам факт створення надзвукового пасажирського літака у сучасній РФ є дуже сумнівним, адже сьогодні Росія не може серійно виготовляти навіть "звичайні" пасажирські авіалайнери.

Криза цивільного авіабудування в Росії

Нагадаємо, ще у 2024 році УНІАН повідомляв, що Росія виготовила у 15 разів менше авіалайнерів, ніж було заплановано. У результаті одна з наймасштабніших технологічних реформ у світовій авіації, яка передбачала перехід галузі на "національне виробництво", зазнала фактичного провалу.

Найкращою ілюстрацією кризових явищ є ситуація із МС-21 - флагманською російською моделлю. Терміни початку серійного виробництва літака постійно переносилися. При цьому він невпинно дорожчав, через що експерти почали сумніватися у його конкурентоспроможності.

Усе це не заважає росіянам безупинно "фантазувати". Так, нещодавно вони показали модель гігантського Ту-454, який має належати до одного класу з відомими західними Boeing 787 та Airbus A350.

