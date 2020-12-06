Мережу планується відкрити 19 грудня / Фото ВВС

На Фарерських островах після трьох років будівництва незабаром відкриється підводний автомобільний тунель з круговою розв'язкою - першою у світі на дні Атлантичного океану.

Про це повідомляє BBC.

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Підводні тунелі з'єднають два найбільших острови архіпелагу - Стреймой та Ейстурой. Мережу планується відкрити 19 грудня.

Тунель складатиметься відразу з трьох окремих доріг. Вони будуть з'єднуватися за допомогою кругової розв'язки, яка розташовується на глибині 187 метрів нижче рівня Атлантичного океану.

Фото ВВС

Художнє оформлення кільцевої розв'язки складається зі спеціального освітлення блакитного кольору і скульптур, які створив фарерський художник Трондур Патурссон.

Тунелі скоротять час у дорозі між столицею регіону містом Торсхавн і містом Рунавіком з 1 години 14 хвилин до 16 хвилин.

Фото ВВС

На 17 грудня запланований пробний запуск за участю аварійних служб.

Загальна протяжність Естуройартуннлінна становить 11,2 кілометра — після введення в експлуатацію він стане другим за довжиною тунелем у світі, прокладеним під водою, після тунелю Рифаст в Норвегії.

Фото ВВС

Також будується ще один тунель, що з'єднує острови Сандою і Стреймою.

Підводні тунелі

20 грудня 2016 року в Стамбулі відкрили автомобільний тунель під Босфором.

У лютому 2012 року у Японії обвалився підводний тунель. 

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Автор: УНІАН