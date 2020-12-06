На Фарерських островах після трьох років будівництва незабаром відкриється підводний автомобільний тунель з круговою розв'язкою - першою у світі на дні Атлантичного океану.
Про це повідомляє BBC.
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Підводні тунелі з'єднають два найбільших острови архіпелагу - Стреймой та Ейстурой. Мережу планується відкрити 19 грудня.
Тунель складатиметься відразу з трьох окремих доріг. Вони будуть з'єднуватися за допомогою кругової розв'язки, яка розташовується на глибині 187 метрів нижче рівня Атлантичного океану.
Художнє оформлення кільцевої розв'язки складається зі спеціального освітлення блакитного кольору і скульптур, які створив фарерський художник Трондур Патурссон.
Тунелі скоротять час у дорозі між столицею регіону містом Торсхавн і містом Рунавіком з 1 години 14 хвилин до 16 хвилин.
На 17 грудня запланований пробний запуск за участю аварійних служб.
Загальна протяжність Естуройартуннлінна становить 11,2 кілометра — після введення в експлуатацію він стане другим за довжиною тунелем у світі, прокладеним під водою, після тунелю Рифаст в Норвегії.
Також будується ще один тунель, що з'єднує острови Сандою і Стреймою.
Підводні тунелі
20 грудня 2016 року в Стамбулі відкрили автомобільний тунель під Босфором.
У лютому 2012 року у Японії обвалився підводний тунель.
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