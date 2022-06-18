Порядок пропуску пасажирських автобусів на в'їзд до України залишиться без змін.

Відзавтра тимчасово не буде здійснюватись пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску "Краківець - Корчова" на виїзд з України до Польщі.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

"З 19 червня тимчасово не буде здійснюватись пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску "Краківець - Корчова" на виїзд з України до Польщі", - йдеться у повідомленні.

Перевізників закликали обрати для перетину кордону інші пункти пропуску – "Грушів - Будомєж", "Шегині - Медика" або "Рава-Руська - Хребенне".

Наголошується, що порядок пропуску автобусів на в'їзд до України залишиться без змін.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські водійські права можна обміняти на європейські. Головний сервісний центр МВС України продовжує працювати для покращення життя українців.

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