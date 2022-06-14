Підписання документа заплановано наприкінці червня.

Єврокомісія погодила фінальний текст спеціальної угоди про лібералізації перевезень автомобільним транспортом Україна-ЄС.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що текст угоди передбачає скасування необхідності отримання дозволів на постійній основі та дозволить уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску. Підписання документа заплановано наприкінці червня.

"Завдяки укладенню такої угоди ми зможемо істотно поліпшити та прискорити логістику між Україною та ЄС. Це критично важливо саме зараз, коли в умовах блокади морських портів українська економіка повністю залежить від стабільної логістики на західних кордонах. Паралельно ми працюємо над розвитком прикордонної інфраструктури, яка б значно збільшила пропускну спроможність на західних кордонах. Зокрема, в рамках проекту "Відкритий кордон" плануємо ліквідувати всі вузькі місця на кордоні", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У прес-службі також нагадали, що в перший місяць повномасштабного вторгнення команда Міністерства досягла домовленостей про тимчасове скасування дозволів на вантажні автоперевезення з 12 країнами ЄС (Австрія, Угорщина, Італія, Латвія, Естонія, Болгарія, Німеччина, Данія, Литва, Румунія, Греція і Словаччина).

Війна в Україні та автоперевезення:

18 березня 2022 року з'явилася інформація про те, що на час війни в Україні змінять систему дозволів для автоперевезень.

10 червня 2022 року в Мінінфраструктури заявили, що Україна і Польща протягом наступних тижнів збільшать пропускну здатність в пункті пропуску "Краковець – Корчова" мінімум на 50%.

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