Головний сервісний центр МВС України продовжує працювати для покращення життя українців.

У сервісних центрах МВС можна обміняти старе посвідчення водія на документ європейського зразка.

Про це повідомляє портал Міністерства внутрішніх справ України.

"Головний сервісний центр МВС України продовжує працювати для покращення життя українців, зокрема, залучаючи європейський досвід. Тому українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

"Наразі замість піктограм, приміром, окуляри, на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідчені", - сказано у повідомленні.

Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

"Отже, якщо ви хочете мати європейський документ, обмінюйте своє старе посвідчення у сервісних центрах МВС", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, для обміну посвідчення водія необхідно надати:

паспорт;

копію ІПН;

посвідчення водія.

Як повідомляв УНІАН, в Євросоюзі готують загальне визнання українських водійських прав та вже розробляють відповідну процедуру.