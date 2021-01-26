Через складні погодні умови на трасі Київ-Чоп (об'їзна дорога м.Рівне) спостерігався уповільнений рух малогабаритного транспорту та автобусів.

У вівторок, 26 січня, на трасі Київ-Чоп у Рівненській області тимчасово зупинили рух великогабаритного транспорту.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Зазначається, що через складні погодні умови на трасі Київ-Чоп (об'їзна дорога м.Рівне) спостерігався уповільнений рух малогабаритного транспорту та автобусів. У регіоні сильний снігопад і шквальний вітер до 20 м/с.

"Дорожники тимчасово призупинили рух вантажівок для розчищення доріг снігоприбиральною технікою", йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

На 26 січня синоптики обіцяли сніг у західних областях на Волині та Рівненщині. У північних і центральних областях місцями будуть хуртовини.

На решті території країни йтимуть дощі. Вдень в Україні обіцяють від 0 до 5 градусів тепла. На заході стовпчики термометрів покажуть близько нуля. На високогір'ї Карпат буде холодно - температура опуститься до 7-12 градусів морозу.

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Автор: УНІАН