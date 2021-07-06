Наразі доступна інформація про транспортні засоби, які були зареєстровані з 1 січня 2021 року.

На єдиному державному веб-порталі відкритих даних стали доступні VIN-коди зареєстрованих автомобілів..

Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації.

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Зазначається, що наразі доступна інформація про транспортні засоби, які були зареєстровані з 1 січня 2021 року. Їх налічується понад 820 тисяч.

Як повідомила прес-служба Міністерства, відомості про транспортні засоби та їх власників - найпопулярніший набір даних на єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

З серпня 2018 року його переглянули понад 440 тисяч разів, а завантажили понад 200 тисяч.

Довідка УНІАН. VIN-код - унікальний номер автомобіля, що складається з 17 цифр. У комбінації VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля і рік його випуску. Ці коди використовуються в усьому світі за єдиним стандартом. Дані VIN-коду дозволяють ідентифікувати кожну машину у світі та отримати базову інформацію про неї; перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраї не використовували підроблені номери та документи; дізнатися точну дату розмитнення авто; зрозуміти точну кількість попередніх власників.

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Автор: Павло Степанець