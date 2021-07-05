У червні продажі комерційних автомобілів зросли у порівнянні з минулим роком майже вдвічі - до 1,5 тис.авто.

Обсяг продажів нових комерційних автомобілів в Україні в червні 2021 року, в порівнянні з червнем 2020 року, виріс майже вдвічі і склав 1 тис. 449 авто, що є кращим результатом червня за останні 8 років.

Про це повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром" на своєму сайті.

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Кращий результат місяця продемонструвала французька марка Renault, яка в п'ять разів перевершила свій торішній показник, реалізувавши 535 нових авто.

Італійська марка Fiat посіла друге місце, додавши в продажах 6% і закінчивши місяць з показником 125 зареєстрованих машин.

На третьому місці французька марка Peugeot, попит на комерційні автомобілі якої збільшився на 43% і склав 110 одиниць.

Четвертий результат у білоруської марки МАЗ, реєстрації автомобілів цієї марки зросли в річному численні на 14%, до 73 штук.

Замикає лідерську п'ятірку ринку нових комерційних авто червня також французька марка Citroen, в заліку якої 66 зареєстрованих авто (+78%).

Попередні показники

Всього з початку року український парк вантажних і спецавтомобілів поповнили 6,6 тис.нових машин, це на 62% більше, ніж за перше півріччя минулого року.

Обсяг продажів нових комерційних автомобілів в Україні у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, скоротився на 6% і склав понад 11,5 тис.авто.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.

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Автор: Павло Степанець