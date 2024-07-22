Ірландська авіакомпанія Ryanair стикнулася зі зниженням прибутку на 46 відсотків.

Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія із Ірландії Ryanair очікує, що ціни на авіаквитки в ключові літні місяці будуть суттєво нижчими, ніж минулого року. Оскільки квартальний прибуток найбільшого в Європі бюджетного перевізника впав, повідомляє Financial Times.

Видання відмічає, що виконавчий директор авіакомпанії Майкл О’Лірі заявив про свої очікування, що падіння тарифів, яке спостерігалося протягом весни, збережеться. Це є останньою ознакою того, що постпандемічний бум авіаційної галузі досяг піку.

Зазначається, що погіршення ситуації, з якою зараз стикаються авіакомпанії, призвело до зниження прибутку Ryanair на 46 відсотків (до 360 мільйонів євро) за три місяці – до кінця червня. Це є набагато більшим падінням, ніж очікували аналітики та інвестори. Протягом кварталу середні тарифи впали на 15 відсотків до 49 євро за пасажира.

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"Хоча попит у другому кварталі високий, ціни залишаються нижчими, ніж ми очікували, і тепер ми очікуємо, що ціни на проїзд у другому кварталі будуть значно нижчими, ніж минулого літа", – сказав О’Лірі.

Ryanair поклав частину провини на час Великодніх свят, але погіршення ситуації посилить занепокоєння інвесторів щодо тривалості дворічного туристичного буму, який приніс рекордні прибутки багатьом перевізникам.

Останні новини туризму

Раніше повідомлялося, що в пік літнього сезону відпусток відпочинок туристів у Європі може бути затьмарений внаслідок рекордної кількості затриманих або скасованих рейсів через брак авіадиспетчерів і погодних умов.

22 липня стало відомо, що бюджетний угорський лоукостер Wizz Air додав до проїзного Wizz Multipass ще три нових країни – Кіпр, Болгарію та Австрію. Таким чином Wizz Air розширив дію проїзного Wizz Multipass на перельоти до десяти країн.

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