Причина – криза в роботі авіадиспетчерських служб аеропортів і погодні умови.

У пік літнього сезону відпусток відпочинок туристів у Європі може бути затьмарений внаслідок рекордно більшої кількості затриманих або скасованих рейсів через брак авіадиспетчерів.

Як заявив виконавчий директор Ryanair DAC Едді Вілсон у коментарі The Independent, авіадиспетчерські служби досі переживають серйозну кризу після пандемії коронавірусу: якщо до пандемії на авіадиспетчерські служби припадало "менш ніж 5%" від загальної кількості затримок рейсів у всій Європі (не враховуючи страйків авіадиспетчерів, переважно у Франції), то нині їхня частка часом сягає 30%.

"Після Covid ситуація стала ще гіршою. Перші пару тижнів літнього сезону, квітень і травень пройшли досить добре. Це було менше 10%, тож ми змогли впоратися. Але за останні 10 днів щось сталося з точки зору організації або укомплектування персоналом. Ми, як і інші авіакомпанії, справлялися з 30% затримок з боку до диспетчерської служби", – зазначив Вілсон.

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Станом на ранок 15 липня, на початку робочого тижня, лоукостер повідомив, що понад 100 його "перших хвиль" вильотів було затримано через обмеження на кількість слотів в органах управління повітряним рухом. У неділю наслідки були ще гіршими: 125 із 580 літаків першої хвилі чекали на слоти, що становить 22% від загальної кількості.

"Це жахливо для наших екіпажів, це жахливо для пасажирів", – констатував Вілсон, оскільки якщо не вдається відправити першу хвилю вчасно, затримки неминуче накопичуються пізніше протягом дня.

Також проблеми зі своєчасним вильотом рейсів визнав ще один лоукостер easyJet, який 14 липня навіть був змушений скасувати 22 рейси у Великій Британії – 1,2% від загального числа більш ніж 1800 рейсів.

"Невелику кількість рейсів учора, на жаль, було скасовано через побічний вплив затримок у роботі авіадиспетчерської служби по всій Європі. Ми приносимо вибачення за заподіяні незручності та надали клієнтам повернення коштів або трансфер на альтернативний рейс, а також проживання та харчування в готелі", – прокоментував у понеділок представник easyJet.

Водночас у Євроконтролі (Європейська організація з безпеки повітряної навігації – ред.) попередили, що ситуація із затримками та скасуваннями літніх рейсів може погіршитися.

"Літо 2024 року буде особливо важким через сильне зростання трафіку і насичення мережі в поєднанні з несприятливими погодними умовами. Великі частини європейської мережі повітряного руху зазнають на 10-20% більше трафіку, ніж 2019 року, який був найвищим роком із погляду повітряного руху в Європі", – повідомили в Євроконтролі.

При цьому, за даними організації, затримки рейсів через погодні умови збільшилися в червні на 54%.

"Червнева ситуація продовжилася і в липні, з дуже значною затримкою через погодні умови (зазвичай через конвективну погоду), а також проблеми місткості та персоналу. Частково ці питання випливають із ситуації в Україні", – заявив представник Євроконтролю.

Як повідомляв УНІАН, також у липні 2024 року в низці країн Європи очікують масштабних страйків персоналу аеропортів і авіакомпаній, що може призвести до затримок і скасувань рейсів.

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