Раніше Wizz Multipass діяв тільки на перельоти до семи європейських країн.

Бюджетний угорський лоукостер Wizz Air додав до проїзного Wizz Multipass ще три нових країни – Кіпр, Болгарію та Австрію. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Таким чином Wizz Air розширив дію проїзного Wizz Multipass на перельоти до десяти країн - Італії, Польщі, Албанії, Великої Британії, ОАЕ, Угорщини й Румунії та відтепер Кіпр, Болгарія та Австрія.

Зазначається, що Wizz Multipass дає можливість користувачам подорожувати за фіксованою ціною на квиток і багаж протягом річного періоду незалежно від сезонності або періоду бронювання в останню хвилину. Раз на місяць користувач може вибирати з великої кількості рейсів за відповідними маршрутами, сплачуючи фіксований тариф за квиток і багаж.

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Угорська авіакомпанія Wizz Air – що відомо

У травні 2024 року бюджетна авіакомпанія ввела новий тариф Wizz Smart. Таким чином компанія стала пропонувати своїм пасажирам лінійку з чотирьох тарифів.

У червні стало відомо, що угорський лоукостер Wizz Air вчергове визнали найбільш непунктуальною авіакомпанією світу. Так, у середньому у 2023 році затримки рейсів цього авіаперевізника через аеропорти Великої Британії становили понад півгодини.

12 червня авіакомпанія додала до проїзного Wizz Multipass Угорщину та Румунію. До цього проїзний Wizz Multipass діяв тільки на перельоти до п'яти країн.

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