Також потрібні додаткові інвестиції для збільшення пропускної спроможності на прикордонних переходах.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков сказав, що переведення однієї залізничної лінії на стандарт ЄС коштуватиме від 2 до 3 мільярдів доларів.

Про це він сказав FT, пише "Економічна правда".

І при цьому, за його словами, потрібні додаткові інвестиції для збільшення пропускної спроможності на прикордонних переходах.

Як відомо, Україна розпочне поетапне будівництво вузької європейської колії, аби з’єднати свою залізницю з європейською. На першому етапі планується з’єднати великі вузли та великі міста.

Раніше операційний директор Укрзалізниці В’ячеслав Єрьомін зазначав, що зміна колії – "це дорого, довго та складно, але необхідно". За його словами, розглядаються такі етапи: Львів-Київ, Львів-Одеса, Львів-Кривий Ріг.

Стратегічною ціллю в майбутньому є повний перехід на європейську колію, але якщо зараз подивитись на сусідню Польщу, в них все рівно залишились лінії, де є ще радянська колія.

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