Обмеження діятимуть 27 травня з 08:00 до 17:00.

В Одеській області через ремонтні роботи закриють рух через один з залізничних переїздів.

Про це повідомили в прес-службі Укравтодору.

"Поблизу селища Великодолинське 27 травня буде закрито рух усіх видів транспорту через залізничний переїзд у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами. Йдеться про ділянку дороги національного значення Н-33 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші", - сказано в повідомленні.

Обмеження діятимуть з 08:00 до 17:00. Водіям пропонують об'їжджати зазначену ділянку за іншою схемою руху.

"Просимо водіїв враховувати інформацію при плануванні поїздок і використовувати альтернативний маршрут", - зазначили у відомстві.

"Укрзалізниця" і війна в Україні:

"Укрзалізниця" вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдатів у рефрижераторних вагонах. Підприємство закликає росіян забрати своїх убитих військових.

26 травня 2022 року "Укрзалізниця" заявила про те, що готова допомогти матерям забрати тіла російських військових.

За даними Генштабу, з 24 лютого по 26 травня ліквідовано 29 600 окупантів, з них 150 - за минулу добу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Росія зруйнувала половину автомобільних доріг у Харківській області

Окупанти продовжили навчальний рік у Маріуполі до 1 вересня: що чекає на дітей

У Запорізькій області відкрився "зелений коридор" на окуповану територію