Продажі нових легкових авто у серпні в приватному секторі збільшились на 44%.

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 8,1 тисячі нових легковиків, 70% з яких реалізували приватним клієнтам. Відповідно, решта (30%) була придбана юридичними особами. Про це повідомляє УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з серпнем минулого року, то продажі нових легкових авто в приватному секторі зросли на 44%, у той час як зростання у корпоративному склало 32%.

Особливою популярністю у українців користувались моделі Toyota та Renault. Зокрема, бестселери ринку – Renault Duster та Toyota RAV4.

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ТОП-5 авто, яким віддавали перевагу приватні клієнти:

Toyota RAV4 – 318 одиниць;

Mazda CX-5 – 258;

Kia Sportage – 198;

Renault Duster – 178;

BYD Song Plus – 165.

ТОП-5 авто, які обирали юридичні особи:

Renault Duster – 513 одиниць;

Škoda Octavia – 150;

Toyota RAV4– 126;

Toyota Camry – 83;

Toyota Corolla – 74.

Авто, яких краще уникати – поради експертів

Раніше автомобільні спеціалісти Адам Морріс та Джим Халл порадили уникати кількох моделей вживаних авто, які користуються великою популярністю. На думку Морріса, Volkswagen Polo п'ятого покоління не витримав випробування часом. Одна з проблем цієї моделі – недостатня потужність.

У свою чергу, механік Тодд Бялашевскі назвав одразу чотири моделі авто, які можуть швидко опинятись на звалищі через погану надійність. Зокрема, він радить бути обережним при покупці Kia Optima, адже, як показує досвід, власники цього авто часто стикаються із поломками двигуна та трансмісії.

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