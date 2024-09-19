Українці традиційно віддають перевагу авто з бензиновими ДВЗ. Серпень не став виключенням – у минулому місяці автопарк нашої країни поповнився 3,3 тисячі нових бензинових авто. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.
Якщо порівнювати з минулорічним показником, це приблизно на 35% більше.
Найбільш популярною моделлю у цьому сегменті виявилась Mazda CX-5. Це компактний кросовер, дебют якого стався на Франкфуртському автосалоні у 2011 році. У листопаді 2016-го дебютувало друге покоління CX-5.
Загалом, кросовери впевнено домінують серед лідерів і судячи з динаміки останніх місяців, чекати суттєвих змін у майбутньому не варто.
ТОП-5 моделей нових легкових авто з бензиновими ДВЗ:
- Mazda CX-5 – 275 одиниць;
- Kia Sportage – 216;
- Škoda Octavia – 187;
- Hyundai Tucson – 167;
- Renault Duster – 166.
Якщо казати про імпортовані вживані авто, то тут кросовери також відчувають себе досить впевнено, хоча найкращі показники демонструє компактний Volkswagen Golf.
ТОП-5 імпортованих вживаних авто з бензиновими ДВЗ:
- Volkswagen Golf – 735 одиниць;
- Audi Q5 – 577;
- Volkswagen Tiguan – 486;
- Nissan Rogue – 471;
- Audi A4 – 433.
Ринок бензинових автомобілів – останні новини
Раніше експерти з’ясували, що майже половина вживаних авто, які у липні перейшли на українські номери, виявились бензиновими. Середній вік цих машин становив 9,6 року
Зазначимо також, що бензинові авто демонстрували найкращі показники і на ринку ЄС – у квітні легковики з бензиновими ДВЗ охопили більш ніж 35% ринку нових легкових автомобілів. Втім, їхня частка поступово скорочується.