Лідером ринку серед нових авто з бензиновими ДВЗ у серпні виявився компактний кросовер Mazda CX-5.

Українці традиційно віддають перевагу авто з бензиновими ДВЗ. Серпень не став виключенням – у минулому місяці автопарк нашої країни поповнився 3,3 тисячі нових бензинових авто. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з минулорічним показником, це приблизно на 35% більше.

Найбільш популярною моделлю у цьому сегменті виявилась Mazda CX-5. Це компактний кросовер, дебют якого стався на Франкфуртському автосалоні у 2011 році. У листопаді 2016-го дебютувало друге покоління CX-5.

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Загалом, кросовери впевнено домінують серед лідерів і судячи з динаміки останніх місяців, чекати суттєвих змін у майбутньому не варто.

ТОП-5 моделей нових легкових авто з бензиновими ДВЗ:

Mazda CX-5 – 275 одиниць;

Kia Sportage – 216;

Škoda Octavia – 187;

Hyundai Tucson – 167;

Renault Duster – 166.

Якщо казати про імпортовані вживані авто, то тут кросовери також відчувають себе досить впевнено, хоча найкращі показники демонструє компактний Volkswagen Golf.

ТОП-5 імпортованих вживаних авто з бензиновими ДВЗ:

Volkswagen Golf – 735 одиниць;

Audi Q5 – 577;

Volkswagen Tiguan – 486;

Nissan Rogue – 471;

Audi A4 – 433.

Ринок бензинових автомобілів – останні новини

Раніше експерти з’ясували, що майже половина вживаних авто, які у липні перейшли на українські номери, виявились бензиновими. Середній вік цих машин становив 9,6 року

Зазначимо також, що бензинові авто демонстрували найкращі показники і на ринку ЄС – у квітні легковики з бензиновими ДВЗ охопили більш ніж 35% ринку нових легкових автомобілів. Втім, їхня частка поступово скорочується.

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