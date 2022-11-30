"Укрзалізниця" ініціює перейменування 8 станцій кільцевої електрички в Києві.
"Ми до кінця року завершимо косметичні ремонти всіх вказаних станцій, щоб змінювалася не лише форма, але й суть", - йдеться в повідомленні прес-служби перевізника в Telegram.
Наголошується, що це полегшить навігацію історичними районами Києва, точніше відповідатиме топоніміці столиці та позбавить транспортну карту міста застарілих назв радянського періоду.
Зокрема, пропонується перейменувати:
- станцію "Рубежівський" на "Парк Нивки",
- станцію "Зеніт" на "Проспект Бандери",
- "Троєщина" на "Воскресенка",
- "Троєщина-2" на "Райдужний",
- "Київ-Дніпровський" на "Парк Перемога",
- "Київська-Русанівка" на "Русанівка",
- "Лівий Берег" на "Березняки",
- "Північна платформа станції Київ-Пасажирський" на "Центральний вокзал".
Зазначається, що УЗ вже узгоджує перейменування з владою Києва.
Раніше УНІАН писав, що на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України в Києві перейменували три залізничні станції.