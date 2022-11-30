Очікується, що це полегшить навігацію історичними районами Києва та позбавить транспортну карту міста застарілих назв радянського періоду.

"Укрзалізниця" ініціює перейменування 8 станцій кільцевої електрички в Києві.

"Ми до кінця року завершимо косметичні ремонти всіх вказаних станцій, щоб змінювалася не лише форма, але й суть", - йдеться в повідомленні прес-служби перевізника в Telegram.

Наголошується, що це полегшить навігацію історичними районами Києва, точніше відповідатиме топоніміці столиці та позбавить транспортну карту міста застарілих назв радянського періоду.

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Зокрема, пропонується перейменувати:

станцію "Рубежівський" на "Парк Нивки",

станцію "Зеніт" на "Проспект Бандери",

"Троєщина" на "Воскресенка",

"Троєщина-2" на "Райдужний",

"Київ-Дніпровський" на "Парк Перемога",

"Київська-Русанівка" на "Русанівка",

"Лівий Берег" на "Березняки",

"Північна платформа станції Київ-Пасажирський" на "Центральний вокзал".

Зазначається, що УЗ вже узгоджує перейменування з владою Києва.

Раніше УНІАН писав, що на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України в Києві перейменували три залізничні станції.

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