У Києві перейменують 8 станцій кільцевої електрички / УНИАН

"Укрзалізниця" ініціює перейменування 8 станцій кільцевої електрички в Києві.

"Ми до кінця року завершимо косметичні ремонти всіх вказаних станцій, щоб змінювалася не лише форма, але й суть", - йдеться в повідомленні прес-служби перевізника в Telegram.

Наголошується, що це полегшить навігацію історичними районами Києва, точніше відповідатиме топоніміці столиці та позбавить транспортну карту міста застарілих назв радянського періоду.

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Зокрема, пропонується перейменувати:

  • станцію "Рубежівський" на "Парк Нивки",
  • станцію "Зеніт" на "Проспект Бандери",
  • "Троєщина" на "Воскресенка",
  • "Троєщина-2" на "Райдужний",
  • "Київ-Дніпровський" на "Парк Перемога",
  • "Київська-Русанівка" на "Русанівка",
  • "Лівий Берег" на "Березняки",
  • "Північна платформа станції Київ-Пасажирський" на "Центральний вокзал".

Зазначається, що УЗ вже узгоджує перейменування з владою Києва.

Раніше УНІАН писав, що на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України в Києві перейменували три залізничні станції.

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