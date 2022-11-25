Два потяги мають найбільшу затримку - на дев'ять годин.

В "Укрзалізниці" повідомили, що станом на сьогодні на 12:30 у дорозі затримуються 14 поїздів на понад одну годину.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, найбільшу затримку — на дев'ять годин — мають два потяги: №62 Одеса — Харків; №149 Полтава — Чернівці.

"Залізничники роблять усе можливе, щоб прискорити їхнє прибуття до кінцевих станцій. Кількість знеструмлених ділянок значно скорочено, а маршрути поїздів повертаються до регулярних", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, поновлюють рух електропоїзди "Інтерсіті+", які внаслідок масштабного знеструмлення були замінені поїздами далекого сполучення зі спальними вагонами: №724 Київ — Харків з 25.11; №731 Дніпро — Київ з 25.11; №722 Київ — Харків з 26.11; №712 Київ — Краматорськ з 26.11; №732 Київ — Дніпро з 26.11.

Ракетні удари РФ по енергетиці України

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія вчергове здійснила масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них було знищено. Крім того, на півдні країни було знищено п’ять ударних безпілотників типу "Ланцет".

Після ракетного удару 23 листопада "Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення низки ділянок, через що відправлення поїздів може відбуватися з затримкою.

Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру були знеструмлені ділянки у Києві, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині.

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