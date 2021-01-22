Всього у 2020 році через інтернет було придбано 12,9 млн залізничних квитків.

Пасажири акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ) в 2020 році придбали 12,9 млн квитків (66% від загальної кількості проданих проїзних документів) через інтернет.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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Всього минулого року "Укрзалізниця" реалізувала понад 19 млн квитків, з яких 3 млн проїзних документів були повернуті пасажирами.

«На цей показник вплинули карантин в березні-травні 2020 року і подальше введення "червоних зон" з червня 2020 року і, як наслідок, скасування залізничного сполучення», - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

12 січня "Укрзалізниця" у партнерстві з компаніями Visa і Middleware Inc. запустила чат-бот в месенджерах Viber і Telegram з функцією продажу квитків.

"Укрзалізниця" за підсумками 2020 року перевезла в пасажирських поїздах далекого прямування понад 16 млн пасажирів.

Найпопулярнішим став маршрут Київ-Харків-Київ, на якому було перевезено 712,7 тис. пасажирів.

Другим за популярністю став маршрут Київ-Львів-Київ (652,8 тис.пасажирів), третім - Київ - Дніпро - Київ (561,8 тис.).

"Укрзалізниця»

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець