На збір підписів пішло менше місяця.

Петиція про запровадження у поїздах АТ "Укрзалізниця" окремих вагонів для жінок та чоловіків набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Як вказується на сайті Кабміну, на це пішло менше місяця - збір підписів почався 15 травня.

Автор петиції Ольга Ожогіна заявляє, що виділення хоча б одного окремого вагону для жінок та одного вагону для чоловіків зможе зробити поїздки безпечнішими та запобігти негативному досвіду пасажирів.

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Тепер на прохання українців має відреагувати Кабінет міністрів, який і ухвалюватиме рішення щодо запропонованих змін.

Зміни у перевезенні пасажирів в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення від Європейського банку реконструкції та розвитку 200 мільйонів євро для закупівлі додаткових локомотивів та обладнання для "Укрзалізниці". Це дозволить відновити залізничні коридори з Євросоюзом та покращить пасажирські перевезення, заявив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

23 травня в "Укрзалізниці" оголосили, що розглядають можливість запровадження жіночих купе на маршрутах далекого сполучення.

В "Укрзалізниці" також нагадали, у 2010 році вже запроваджували таку послугу, але вона не користувалася попитом, адже була доступною виключно в касах.

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