Відповідно до чинного законодавства зараз пасажири "Укрзалізниці" не можуть купити постіль у вагоні, якщо потяг не затримується або не сталася сімейна трагедія.

На сайті Кабінету міністрів України зареєстрували петицію, щоб нарешті дозволили купувати усім пасажирам постіль в поїздах "Укрзалізниці", адже наразі така заборона викликає багато незручностей.

Про це свідчить опублікована інформація на сайті петицій до Кабміну. В описі петиції кореспондент УНІАН Богдан Слуцький, який є автором звернення, закликає змінити правила продажу постілі у вагоні, адже зараз її купівля обмежена деякими абсурдними причинами. А саме пасажирам дозволено купувати постіль у вагоні лише у випадках сімейної трагедії, або коли потяг суттєво запізнюється.

"Тим самим, усі інші, кому необхідно змінити постіль через непередбачувані обставини: випадково пролита кава, дитяче недомагання, несподіване розливання вмісту пляшки з водою - це лише декілька прикладів ситуацій, які можуть статися з будь-ким з нас. Залишаються без можливості це зробити", - йдеться в тексті петиції.

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Автор зазначає, що це є несправедливим і не прийнятним обмеженням, наголошуючи на тому, що поїзди є публічним простором і всі пасажири мають право на комфортну подорож, а відмова у можливості купувати постіль у вагоні є порушенням цього права.

"Вирішення цієї проблеми не вимагає значних витрат, але може відчутно покращити досвід подорожування на поїздах", - повідомляється в петиції.

Продаж постілі у вагонах

Відповідно до чинного законодавства зараз пасажири "Укрзалізниці" не можуть купити постіль у вагоні (якщо не придбали її під час купівлі квитка), якщо потяг не затримується або не сталася сімейна трагедія. При цьому пасажири не мають права користуватися подушкою і матрацом, якщо не купили комплект постільної білизни чи не взяли свою з дому.

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