"Укрзалізниця" (УЗ) від завтра, 4 вересня, відновлює звичайний графік руху поїздів, що прямують до Авдіївки в Донецькій області.
Про це повідомляється на сторінці УЗ у соцмережі Facebook.
Зокрема, до звичайного графіку повертаються поїзди:
- №136/135 Київ - Авдіївка,
- №825/826 Дніпро - Авдіївка,
- приміські поїзди.
"Нагадаємо, обмеження руху для цих поїздів УЗ запровадила 28 серпня через артобстріл, що вівся з непідконтрольної Україні території. До 3 вересня включно поїзд №136/135 курсував до Покровська, а приміські поїзди та потяг №825/826 - до станції Очеретине", - зазначили в "Укрзалізниці".
Обстріл Авдіївки: що відомо
28 серпня незаконні збройні формування обстріляли район міста Авдіївки, внаслідок чого залізничний рух в області обмежили.
Читайте такожДоба на Донбасі: від обстрілів бойовиків постраждали 10 українських військовихЗокрема, як повідомляла Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі, бойовики стріляли з мінометів та артилерії калібром 120 і 122 мм, що заборонено Мінськими угодами, а на вимоги СЦКК припинити вогонь не реагували.
Від обстрілів поранення і бойові травми отримали вісім українських військовослужбовців. Тієї ж доби бойовики знову відкрили вогонь та поранили ще двох військових.
30 серпня "Укрзалізниця" продовжила обмеження руху поїздів на Донеччині до 3 вересня.