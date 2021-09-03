"Укрзалізниця" з 4 вересня відновлює звичайний графік руху.

"Укрзалізниця" (УЗ) від завтра, 4 вересня, відновлює звичайний графік руху поїздів, що прямують до Авдіївки в Донецькій області.

Про це повідомляється на сторінці УЗ у соцмережі Facebook.

Зокрема, до звичайного графіку повертаються поїзди:

№136/135 Київ - Авдіївка,

№825/826 Дніпро - Авдіївка,

приміські поїзди.

"Нагадаємо, обмеження руху для цих поїздів УЗ запровадила 28 серпня через артобстріл, що вівся з непідконтрольної Україні території. До 3 вересня включно поїзд №136/135 курсував до Покровська, а приміські поїзди та потяг №825/826 - до станції Очеретине", - зазначили в "Укрзалізниці".

Обстріл Авдіївки: що відомо

28 серпня незаконні збройні формування обстріляли район міста Авдіївки, внаслідок чого залізничний рух в області обмежили.

Читайте такожДоба на Донбасі: від обстрілів бойовиків постраждали 10 українських військовихЗокрема, як повідомляла Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі, бойовики стріляли з мінометів та артилерії калібром 120 і 122 мм, що заборонено Мінськими угодами, а на вимоги СЦКК припинити вогонь не реагували.

Від обстрілів поранення і бойові травми отримали вісім українських військовослужбовців. Тієї ж доби бойовики знову відкрили вогонь та поранили ще двох військових.

30 серпня "Укрзалізниця" продовжила обмеження руху поїздів на Донеччині до 3 вересня.

Автор: Павло Степанець