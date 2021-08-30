Обмеження пов'язані з ситуацією безпеки в Донецькій області.

"Укрзалізниця" (УЗ) до 3 вересня продовжила обмеження руху поїздів у Донецькій області, які вводилися у зв'язку з обстрілами бойовиків.

Про це повідомила прес-служба УЗ у своєму Telegram-каналі.

Читайте такожПасажирськими перевезеннями "Укрзалізниці" управлятиме німецька Deutsche Bahn

Зокрема, поїзд №136 Київ - Авдіївка курсуватиме до Покровська, а приміські поїзди та поїзд №826 Дніпро - Авдіївка курсуватимуть до станції Очеретине.

"Укрзалізниця" також закликала пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації на офіційному сайті компанії.

Обстріл Авдіївки:

28 серпня бойовики вранці обстріляли Авдіївку, внаслідок чого залізничний рух в області обмежили.

Автор: Павло Степанець