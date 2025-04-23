Місцева влада розраховує, що основний пік перевезень припаде на неділю, 27 квітня.

У Києві на період поминальних днів - із 27 до 30 квітня – передбачено додатковий транспорт на частину діючих маршрутів до міських кладовищ та організують спеціальні маршрути.

Як розраховує влада столиці, основний пік перевезень припаде на неділю, 27 квітня. Тому у цей день буде максимально задіяно додатковий випуск автобусів, тролейбусів і трамваїв.

Зокрема, до Північного кладовища у неділю курсуватимуть:

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автобус № 258 – "ст. м. "Лісова" – "Північне кладовище" (додатковий, 70 машин);

трамвай № 8 – "ст. м. "Позняки" – ст. м. "Лісова";

трамвай № 28 – "вул. Милославська – ст. м. "Лісова";

трамвай № 29 – "ст. м. "Бориспільська" – ст. м. "Лісова";

трамвай № 35 – "вул. Сержа Лифаря – ст. м. "Лісова".

До Південного кладовища:

автобус № 740 – "Одеська площа – Південне кладовище" (додатковий, 20 машин);

автобуси №№ 56, 57, 120;

тролейбуси №№ 11, 12, 43, 45;

маршрутні таксі №№ 461, 496.

До Лісового кладовища:

автобуси №№ 63, 77, 81, 101;

додаткові автобуси №№ 121, 122, 124, 125;

тролейбуси №37, №37-А;

трамваї №№ 5, 22, 28, 33, 35;

маршрутні таксі №№ 151, 233, 240, 241, 405, 416, 434, 529, 544, 555, 590.

До Лук’янівського заповідника:

тролейбуси №№ 16, 19, 23;

автобус № 50;

маршрутні таксі № №166, 439.

До Солом’янського кладовища:

автобуси №№ 22, 69, 119;

тролейбуси №№ 3, 8, 9-К, 17, 19, 30, 35, 40;

маршрутні таксі №№ 223, 401, 496, 499, 518.

До Пуща-Водицького кладовища:

автобус № 30;

трамваї №№ 12, 17, 19.

До Корчуватського кладовища:

автобус № 20;

маршрутні таксі №№ 470, 557, 567.

До Святошинського кладовища:

автобуси №№23, 56, 57;

тролейбус № 39;

маршрутні таксі №№ 401, 408.

До Братського та Михайлівського кладовищ:

автобус № 9;

трамваї №№ 1, 2;

маршрутні таксі №№ 188, 201, 408, 421, 461, 510.

До Мишоловського кладовища:

автобус № 52;

маршрутне таксі № 470.

До Чапаєвського кладовища:

автобуси №№ 43, 43-К, 57;

маршрутне таксі № 567.

До Пирогівського кладовища:

автобус № 27;

До Совського кладовища:

автобус № 19;

маршрутні таксі №№ 205, 239;

До Міського кладовища:

автобуси №№ 14, 32, 90, 90-К, 103;

тролейбуси №№ 4, 5, 16, 23, 26, 35;

маршрутні таксі №№ 166, 223;

До Байкового кладовища:

автобуси №№ 5, 5-К, 12, 20, 22, 109;

тролейбуси №№ 1, 12, 40, 42;

маршрутні таксі №№ 520, 539;

До Військового кладовища:

тролейбуси №№ 16, 19, 23, 30, 31, 35;

автобус № 50;

маршрутні таксі №№ 166, 439.

28 квітня Поминальні дні проходитимуть на Дарницькому, Позняківському, Звіринецькому, Бортничанському, Троєщинському кладовищах. На маршрути до цих клажовищ додатковий транспорт не виводитимуть.

29 квітня буде додано транспорт на певні маршрути до Байкового кладовища, а до Биківнянського, Військового - транспорт курсуватиме в звичайному режимі.

30 квітня передбачено додаткові автобуси і тролейбуси для перевезення людей до Міського кладовища. Загалом, до нього можна буде дістатись:

автобусами №№ 14, 32, 90, 90-К, 103;

тролейбусами №№ 4, 5, 16, 23, 26, 35;

маршрутним таксі №№ 166, 223.

Поминальні дні

Як відомо, після Великодня в церковному календарі передбачені дні поминання близьких, коли українці ходять на цвинтар і відвідують панахиду.

Проводи, Гробки, Радониця - це поминальний період, який настає через 9 днів після Великодня і завжди припадає на вівторок. У 2025 році пам'ятний день буде 29 квітня. Саме в цю дату прийнято ходити на кладовище. Однак, для більшості людей вівторок є робочим днем. Щоб кожен міг вшанувати близьких, церква проводить додаткове заупокійне богослужіння наступної неділі після Великодня. Тож Проводи 2025 року триватимуть з 27 по 29 квітня.

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