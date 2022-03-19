Літак належить компанії "Волга-Днепр", яка є найбільшою російською вантажною авіакомпанією.

Російський вантажний літак попри санкції Євросоюзу вилетів з Москви до Словаччини та повернувся назад.

Про це свідчать дані Flightradar24. Зокрема грузовий літак з російською реєстрацією RA-76511 вантажної компанії "Волга-Днепр" 17 березня прилетів з Москви до столиці Словаччини Братислави. Потім повернувся до Москви.

28 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв що 32 країни, включно зі Словаччиною, закрили небо для російських літаків та авіакомпаній.

"Волга-Днепр" - це найбільша російська вантажна авіакомпанія, яка оперує найбільшим у світі парком літаків Ан-124 "Руслан".

17 березня "Німецька хвиля" повідомила, що літаки "Волга-Днепр" повністю зупинили польоти.

Як російський літак в обхід санкції ЄС зміг долетіти зі столиці Росії до столиці Словаччини наразі невідомо.

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