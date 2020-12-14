Акціонерна компанія "Укрзалізниця" у неділю, 13 грудня, запустила потяг з Києва до Авдіївки.
Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у Facebook.
«Сьогодні о 19:19 з Києва відправився перший потяг «Маяк» до Авдіївки. Раніше цей поїзд прямував лише до станції Покровськ, тепер маршрут продовжено. У складі - купейні та плацкартні вагони», - написав він.
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Потяг курсуватиме з Києва до Авдіївки та у зворотному напрямку щоденно і зупинятиметься на станціях: Миронівка, Тараса Шевченка, Знам’янка, Олександрія, П’ятихатки, Дніпро-Головний, Синельникове-2, Покровськ, Очеретине, Авдіївка та інші.
Що відомо про Авдіївку
- У місті-супутнику Донецька до початку російської агресії проживало близько 35 тисяч осіб, зараз ця цифра перевищує 30 тисяч. Авдіївка регулярно потрапляла під обстріли бойовиків, через що в місті виникали перебої з електропостачанням і постачанням води. За минулу добу ворог обстріляв позиції ЗСУ в районі Авдіївки.
- Фактично місто знаходиться на самій лінії фронту, яка проходить по його околицях - так званій Авдіївській промзоні.
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