Зазначається, що проблеми будуть весь день.

Польща закривала повітряний простір через російські ударні дрони. Адміністрація аеропорту Шопена у Варшаві попередила про затримки рейсів протягом дня.

Про це йдеться в заяві польського аеропорту в соцмережі Х.

"Повідомляємо, що повітряний простір над аеропортом імені Шопена знову відкрито", - йдеться в повідомленні.

При цьому туристів попередили, що у зв'язку із ситуацією можливі ускладнення і затримки рейсів, які можуть тривати весь день

"Актуальний статус рейсів просимо перевіряти на сайті аеропорту, детальну інформацію можна отримати безпосередньо у перевізників", - ідеться в заяві.

Загалом закривали чотири аеропорти в Польщі.

Російські "шахеди" в Польщі - головні новини

У ніч на 10 вересня Польща привела у стан найвищої готовності свої засоби повітряної оборони та бойову авіацію через порушення польського повітряного простору дронами.

Прем'єр-міністр країни Дональд Туск перед позачерговим засіданням Ради міністрів заявив, що Варшава має готуватися до різних сценаріїв після безпрецедентного вторгнення великої кількості російських дронів у її повітряний простір.

Зі свого боку в Москві заявили, що Польща не надала жодних доказів того, що збиті безпілотники були російського походження.

