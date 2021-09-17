Тепер Rolls-Royce перейде до більш інтенсивної фази льотних випробувань.

Повністю електричний літак Rolls-Royce під назвою "Дух інновацій" (Spirit of Innovation) здійснив свій перший політ.

Високошвидкісний літак здійнявся в небо 15 вересня о 14:56 за тихоокеанським часом і пробув у повітрі 15 хвилин, розповіли в прес-службі Rolls-Royce. Літак злетів з території Боскомб Даун Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що компанія розробляє Spirit of Innovation як частину програми прискорення електрифікації польотів (ACCEL).

"Перший політ Spirit of Innovation - це велике досягнення для команди ACCEL і Rolls-Royce. Ми зосереджені на досягненні технологічних проривів, необхідних суспільству для декарбонізації транспорту в повітрі, на землі та в морі", - заявив гендиректор компанії Воррен Іст.

На літаку встановлено електричний двигун потужністю 400 кВт (500+ к.с.) із найбільш енергомістким акумулятором, який коли-небудь створювався для літака.

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Тепер Rolls-Royce перейде до більш інтенсивної фази льотних випробувань для збору даних про електричну потужність та продуктивність системи двигуна літака, а кульмінацією стане спроба досягнути швидкості польоту в 480 км/год.

Як пише New Atlas, система складається з акумуляторної батареї, яка забезпечує потужність у 536 к.с. при напрузі 750 В через електричну трансмісію і може досягати максимальної потужності 750 кВт (1000 к.с.) з радіатором охолодження Active Thermal Management System.

Акумулятори працюють від трьох легких електронних двигунів YASA 750R, щоб обертати трійку лопатей з електричним приводом одного гвинта зі швидкістю 2400 об/хв, для більш стабільного польоту і енергоефективності до 90 відсотків. Крім того, датчики контролюють роботу від 20000 точок трансмісії.

Компанія Rolls-Royce: що відомо

Rolls-Royce - британський виробник обладнання для авіації, суден та енергетики, а також автомобілів. Зокрема, компанія виготовляє двигуни для літаків, зокрема - Boeing.

Rolls-Royce отримує від авіакомпаній виплати за кількість годин, які налітають вироблені компанією двигуни. Оскільки у 2020 році через пандемію авіапасажирських перельотів було мало, надходження виявилися вкрай низькими. Компанії довелося піти на скорочення 9 тис. робочих місць і залучити додаткове фінансування в обсязі £5,3 млрд.

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Автор: Олександр Топчій