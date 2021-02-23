За допомогою нього планується збільшити вдвічі кількість пасажирів, які щодня прибувають до столиці з міст-супутників - до 150 тисяч осіб.

"Укрзалізниця" працює над реалізацією проекту "Київ City Express", який передбачає роботу приміських електричок за принципом човника. Даний принцип дозволить збільшити вдвічі кількість пасажирів, які щодня прибувають до столиці з міст-супутників - до 150 тисяч осіб.

Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак під час презентації проекту в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" в Києві.

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"Сьогодні кожен день до Києва приїжджають близько 450 тисяч осіб, з них 77 тисяч приїжджають залізничним транспортом вдень. В рамках цього проекту ми плануємо збільшити кількість пасажирів до 150 тисяч... У нас є інфраструктура, у нас є рухомий склад. Попри його знос, ми зможемо ще один-два роки підтримати його в робочому стані, після чого нас потрібно буде його оновлювати, оновлювати швидкими темпами", - сказав він.

"Ми будемо впроваджувати нові інструменти для приміського руху. Нові інструменти - це човникові електрички. Ми зараз будемо впроваджувати човникові електрички на маршрутах "Буча-Святошино", "Боярка-Київ", відкривати нову ділянку "метро Почайна – Вишгород", будемо їхати на Бровари, щоб інтегрувати існуючу транспортну систему, метро з приміським сполученням", - додав він.

Човниковий рух

Човниковий рух - спосіб організації руху рейкового пасажирського маршрутного транспорту (метрополітену, трамвая), при якому один і той самий поїзд рухається в обидва боки по одному і тому ж шляху.

Човниковий маршрут

Човниковий маршрут - заздалегідь визначений маршрут, по якому транспортний засіб рухається без проміжних зупинок. Човниковий сервіс найчастіше організований як безкоштовний автобус, що доставляє вболівальників, відвідувачів виставок, конференцій, торгових комплексів від найближчих станцій громадського транспорту і назад.

Заплановані інвестиції

2 жовтня 2020 року "Укрзалізниця" оновила вагони СВ на власних потужностях в депо станції Каховка. Капітально-відновлювальний ремонт (КВР) одного вагона обійшовся "Укрзалізниці" в 11,5 млн грн.

"Укрзалізниця" у 2021 році планує інвестувати в інфраструктуру, локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення понад 26 млрд грн. Близько 7 млрд грн будуть спрямовані на оновлення парку вантажних вагонів, 4,1 млрд грн – на локомотивне господарство, 9,4 млрд грн - на оновлення залізничної інфраструктури та 2 млрд грн - на пасажирські перевезення.

За словами глави "Укрзалізниці" Володимира Жмака, в компанії прострочений капітальний ремонт близько 40% локомотивного складу і спостерігається плачевний стан контактного проводу.

Також у 2021 році "Укрзалізниця" планує розпочати процедуру закупівлі 50 нових двосистемних електровозів.

Також компанія планує придбати наступного року за рахунок коштів держбюджету 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд грн.

20 листопада 2020 року стало відомо про те, що "Укрзалізниця" оновить 50 пасажирських вагонів за 450 мільйонів гривень.

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Автор: Дмитро Шварц