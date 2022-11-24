Таким чином, кількість загиблих в результаті чергового воєнного злочину Росії зросла до 7.

У реанімації помер один із поранених внаслідок вчорашніх ракетних ударів росіян по Київщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він також розповів, що енергетики продовжують ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електрику в області.

Кулеба підкреслив, що близько ста бригад працюють цілодобово, однак без електрики залишається 70% мешканців Київщини.

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Ракетні удари росіян по Україні 23 листопада

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом російські війська випустили близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло- і водопостачання.

Як повідомили раніше 24 листопада в Національній поліції, жертвами ракетних обстрілів Росії стали 10 людей, серед них двоє дітей. Ще 52 людини отримали поранення.

Раніше Олексій Кулеба повідомляв, що в Київській області в результаті ракетної атаки Росії постраждали понад 30 людей. Зокрема, внаслідок влучання ракети у багатоповерховий житловий будинок у Вишгороді чотири людини загинули, 27 постраждали.

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