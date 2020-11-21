Тимчасове скасування штрафу за зміну дати вильоту не звільняє пасажира від необхідності доплати різниці тарифів у разі, коли новий квиток коштує дорожче старого.

Авіакомпанія Ryanair скасувала штраф за зміну для нових бронювань, які будуть зроблені в грудні цього року і січні 2021 року.

Читайте такожНазвано десятку найбільших аеропортів ЄвропиЗгідно з оприлюдненими правилами, новий рейс можна вибрати на дати до 30 вересня 2021 року включно, передає avianews.

Видання зазначає, що при цьому запит на зміну вильоту необхідно подати не менше ніж за 7 днів до початкової дати перельоту.

"Пасажири можуть бронювати авіаквитки на Різдво, Великдень або літо з упевненістю, знаючи, що якщо їм потрібно буде перенести поїздку, вони це зможуть зробити з нульовим збором за зміну", - заявила директор з маркетингу і цифрових сервісів Ryanair Дара Бреді.

Тимчасове скасування штрафу за зміну дати вильоту не звільняє пасажира від необхідності доплати різниці тарифів у разі, коли новий квиток коштує дорожче старого.

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Автор: УНІАН