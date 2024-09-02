В рейтингу присутні вживані авто різних класів – седани, кросовери, пікап і навіть спортивне авто.

Американські експерти склали список безпечних та надійних вживаних автомобілів, які заощадять покупцю тисячі доларів. З ним можна ознайомитись на сайті Consumer Reports.

Рейтинг створено на основі результатів тестів, даних про надійність авто та задоволеності власників. Найкращі моделі визначили в різноманітних класах та одразу в кількох різних цінових категоріях:

авто вартістю до 10 тисяч доларів – Chevrolet Cruze (2017 рік);

авто вартістю до 15 тисяч доларів – Hyundai Elantra (2019 рік);

SUV вартістю до 15 тисяч доларів – Honda HR-V (2018 рік);

гібрид вартістю до 20 тисяч доларів – Toyota Corolla Hybrid (2021 рік);

компактний SUV вартістю до 20 тисяч доларів – Kia Sportage (2021 рік);

гібридний кросовер вартістю до 20 тисяч доларів – Toyota RAV4 Hybrid (2018 рік);

сімейний SUV вартістю до 20 тисяч доларів – Mazda CX-9 (2020 рік);

преміальний SUV вартістю до 20 тисяч доларів – Buick Envision (2020 рік);

пікап вартістю до 20 тисяч доларів – Toyota Tacoma (2015 рік);

спортивне авто вартістю до 20 тисяч доларів – Mazda MX-5 Miata (2019 рік).

Також експерти назвали переваги цих моделей авто. За їх словами, Chevrolet Cruze приємний в управлінні та має відносно просторий салон. Водночас, Hyundai Elantra може похвалитись вражаючою паливною економічністю.

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Вживані автомобілі – останні новини

Раніше українські спеціалісти з’ясували, що в липні в Україні зареєстровали понад 4,1 тис вживаних авто зі США. Найбільшу частку з цієї кількості (44%) склали машини з бензиновими двигунами. Найбільшим попитом у цьому сегменті користувалась Tesla Model 3, Tesla Model Y та Ford Escape.

Також нагадаємо, що у липні британські спеціалісти назвали ТОП-10 кращих вживаних авто для починаючих водіїв. У список потрапили, зокрема, Hyundai i10, Kia Picanto та Volkswagen Polo.

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