Після просідання обсягів вантажоперевезень з початком пандемії коронавірусу російський виробник вагонів і локомотивів "Трансмашхолдинг" почав шукати нові ринки збуту. Зокрема, під прикриттям Казахстанських компаній "Трансмашхолдинг", що знаходиться під санкціями, намагається повернутися в Україну.

Про це йдеться в розслідуванні OBOZREVATEL.

"Компанією "Проммашкомплект" на 25% володіє Новосибірське ТОВ "Трансметалснаб", і на 75% - компанія ТОВ Railways Techologies&Services. Обидві ці компанії об'єднує спільний власник: австрійська компанія Bahntechnik Beteiligungs Gmbx, що володіє "Трансметалснабом" на 99% (ще 1% власності тут – у фізосіб Павла Арайса і Олега Титова), а ТОВ Railways Techologies&Services – на 100%. Австрійська ж компанія на 100% належить FIS Capital, одноосібним власником якої є людина на ім'я Uwe Eschner", - сказано в розслідуванні.

При цьому, основними кредиторами Новосибірської компанії є представники топ-менеджменту "Трансмашхолдингу", внесеного указом президента України в санкційні списки ще в 2016 році.

"Основним кредитором компанії "Трансметалснаб" є Холдинг Транспортні компоненти, від якого, через ланцюжок з трьох кіпрських компаній, ниточки тягнуться знову до росіян. Так, одноосібним власником однієї з них, компанії LIGNOSO LIMITED, є гендиректор "Трансмашхолдингу" Кирило Липа. Другий, OSDOCO LIMITED, повністю володіє Олексій Бєлінський, член ради директорів цієї ж знаходиться під санкціями російської компанії", - вдалося дізнатися журналістам.

Більш того, засновник "Проммашкомплекту" - тієї самої казахстанської компанії, яка намагається зайти на український ринок, одночасно є і акціонером Муромського стрілочного заводу в РФ, що входить в структуру "Трансмашхолдингу".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українська урядова делегація в Казахстані уклала низку домовленостей. Серед іншого, мова йшла про можливу закупівлю локомотивів для "Укрзалізниці" у російської компанії "Трансмашхолдинг", яка знаходиться під санкціями. За даними експертів, ця компанія зацікавлена в контролі над українською залізницею не тільки з фінансових, але і з політичних міркувань.

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Автор: УНІАН