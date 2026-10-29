РФ створила спеціальний кумулятивний боєприпас, здатний нищити мости, - Флеш

Російські загарбники вже застосовували таку зброю, зокрема – для знищення електричних опор.

Російські загарбники тепер можуть намагатися атакувати сталеві троси мостів. Для цього було створено спеціальну кумулятивну бойову частину для ударних дронів. Про це радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов сказав у коментарі "Телеграфу".

Так, Флеш оцінив, чи можуть росіяни зруйнувати Північний міст у Києві "Шахедами".

"Справді, вважалося, що це неможливо, що всі мости мають запас міцності проти руйнування. Але Росія створила спеціальну кумулятивну бойову частину, яка перерізає ванти мостів. І вони вже намагалися це зробити. Вони показали, як цією спеціальною бойовою частиною атакували електричну опору", – сказав Бескрестнов.

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На його думку, російські загарбники можуть атакувати самі ванти, і фахівці вже проводили оцінювання загрози.

"Запас міцності є. Але якщо вони атакуватимуть ці ванти, то можуть зруйнувати міст. Якщо ми говоримо про мости, які тримаються на вантовій системі, це їхнє слабке місце", - додав Бескрестнов.

Водночас, він зауважив, що зруйнувати звичайний міст - це проблема.

"Усі пам’ятають Антонівський міст у Херсоні: скільки його атакували, чим тільки не атакували, КАБами – і він дуже довго тримався, бо міст має запас міцності", – додав експерт.

Удари по мостах у Києві

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня на світанку російські окупанти вдарили реактивним дроном по Північному мосту в Києві. Тоді було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа.

Також 4 жовтня вранці російські загарбники влучили в дорожнє полотно Північного мосту.

Також наприкінці жовтня на Південному мосту Києва було зафіксовано декілька влучань в різних місцях. Через влучання рух транспорту було обмежено або сильно ускладнено.

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