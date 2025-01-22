Квитки вже у продажу в застосунку "Укрзалізниці".

Державна "Укрзалізниця" з 6 лютого запускає нові нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та Києвом. Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram.

Поїзд №234/233 Рахів – Київ:

відправлення з Рахова о 20:54, прибуття до Львова о 05:14, до Києва о 13:12;

відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:51, прибуття до Рахова о 07:50.

Зазначається, що це зручний маршрут для подорожей мешканців Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі до Львова. Також у складі поїзда курсуватиме група безпересадкових вагонів "Ковель – Рахів" для пасажирів із Луцька, Рівного та Коломиї.

Відео дня

Поїзд №84/83 Солотвино – Київ:

відправлення зі станції Солотвино о 19:52, прибуття до Львова о 05:00, до Києва о 13:12;

відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:16, прибуття в Солотвино о 08:08.

Цей поїзд буде корисним для жителів Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття.

Квитки вже можна придбати в застосунку "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" - останні новини

"Укрзалізниця" з 27 січня прискорить низку поїздів на Одеському напрямку до 3 годин. Також призначать додаткові зупинки на Миколаївщині та в Одесі.

15 січня "Укрзалізниця" додала нові функції у застосунок. Так, в акаунті можна вказати дату народження та стать пасажира. Також дозволено здійснювати шеринг квитків між акаунтами.

Вас також можуть зацікавити новини: