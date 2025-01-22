Поїзд забезпечить для жителів і гостей Чернівців зручні пересадки.

"Укрзалізниця" з 10 лютого продовжує маршрут регіонального поїзда №865/866 Рава-Руська - Чернівці до Коломиї. Прибуття до Коломиї о 00:03, відправлення з Коломиї о 05:40. Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram.

Зазначається, що поїзд забезпечить для жителів і гостей Чернівців зручні пересадки в Коломиї в напрямку Луцька, Рівного та Ковеля, до курортів Яремчі, Ворохти, Татарова, Ясіні та Рахова, а для мешканців Закарпаття та Прикарпаття - до Польщі.

В УЗ також нагадали, що цей рейс узгоджений з міжнародним поїздом №766/765 Рава-Руська - Варшава.

Відео дня

Крім того, поїзд №368/367 Ужгород - Ковель тепер курсуватиме через Дрогобич та Самбір. Тепер прибуття пасажирів з Ужгорода до Львова буде більш зручним - о 06:10 замість 05:18 (як було за старим графіком). Також стане коротшою пересадка на станції Чоп для пасажирів з Відня та Братислави, які прямують цим поїздом до Львова, Луцька та Рівного.

Продаж квитків уже відкрито.

"Укрзалізниця" - останні новини

З 27 січня УЗ прискорить низку поїздів на Одеському напрямку до 3 годин. Також призначать додаткові зупинки на Миколаївщині та в Одесі.

З 6 лютого УЗ запускає нові нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та Києвом. Квитки вже можна придбати в застосунку "Укрзалізниці".

Вас також можуть зацікавити новини: