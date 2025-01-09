Користувачі вже подякували команді "Укрзалізниці" та висловили переважно схвальне ставлення до нової послуги.

Відтепер мандрівники, які планують подорож з "Українською залізницею" на швидкісних потягах "Інтерсіті+" зможуть обрати місце за чи проти напрямку руху. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Відтепер ви обираєте місце за чи проти напрямку руху Інтерсіті+", – йдеться у заяві акціонерного товариства. "IT та Продуктова команди, дякую, що дотиснули!", – додав Перцовський.

Громадяни висловили переважно схвальне ставлення до нової послуги. "О супер! То завжди було для мене проблемою бо дуже погана вестибулярка", – написала на Facebook-сторінці одна з пасажирок УЗ.

Відео дня

"Маленька стрілка в застосунку-великий крок для комфорту. Дякую", – зазначив інший громадянин.

Деякі з потенційних пасажирів висловили певну стурбованість щодо нововведення. "Цікаво, але чи не будуть перш за все викуповуватися місця по ходу поїзда?" – пише один з користувачів мережі Facebook. Інші порадили керівництву УЗ звернути увагу на більш нагальні потреби залізниці, зокрема, зарплати працівників.

"Укрзалізниця" – останні новини

Нагадаємо, в кінці року "Українська залізниця" заявила про запуск в тестовому режимі послуги повноцінних обідів на обраних поїздах.

Нове меню включає, зокрема, карпатські деруни, омлет із житомирських яєць та кримськотатарський плов із яловичиною. Вартість страв знаходиться в межах 170-190 гривень.

А ще раніше стало відомо, що у новому графіку руху на 2024-2025 роки деякі поїзди УЗ стали флагманськими. На пасажирів у таких поїздах чекає фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда й маршруту.

Вас також можуть зацікавити новини: