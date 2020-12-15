Крім того, в грудні компанія виконає нерегулярні рейси з Тбілісі та Баку до Києва.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у грудні-січні виконає нерегулярні рейси з Києва до Ташкента (Узбекистан) і в зворотному напрямку, а також із Тбілісі (Грузія), Баку (Азербайджан) до Києва.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, рейси з Києва до Ташкента буде виконано 17, 24 грудня, 6, 20 січня та в зворотному напрямку - 17, 24 грудня, 7, 21 січня.

Рейси з Тбілісі до Києва буде виконано 19, 26, 30 грудня; з Баку до Києва - 28 грудня.

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Нерегулярні рейси SkyUp до Європи

Авіакомпанія SkyUp Airlines у грудні-січні виконає 5 нерегулярних рейсів до Європи: два - з Києва до Праги та іншого чеського міста Пардубіце; три - зі Львова до Парижа, Праги та Неаполя.

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець