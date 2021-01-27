Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів у русі не зафіксовано.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") залучило 812 спецмашин і 995 працівників для розчищення снігу на дорогах.

Читайте такожНа трасі Київ-Чоп обмежили рух вантажівокПро це повідомила прес-служба агентства на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Згідно з повідомленням, вже другу добу негода спостерігається в деяких областях, зокрема, протягом останньої ночі від 2 до 10 см снігу випало в Одеській і Миколаївській областях.

"Покриття на дорогах державного значення у Волинській, Рівненській, Одеській та Миколаївській областях місцями засніжене, місцями утворилися перемети через поривчастий вітер. В інших областях покриття доріг державного значення сухе і мокре. Середня температура повітря по країні від -2 до +2°С, на Сході та південному сході до +6°С", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на більшості перевалочних ділянок доріг без опадів, лише у Львівській області випадає сніг. Температура повітря від -4 до -7°С. Стан покриття - місцями мокрий.

Прес-служба підкреслила, що проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів у русі не зафіксовано.

Що цьому передувало

За інформацією Укргідрометцентру, 27 і 28 січня в більшості південних, центральних і північних областей очікується сніг, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській і Полтавській областях - значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На південному сході країни-дощі, у західних областях - без істотних опадів.

Температура вночі та вдень - від -3°С до +3°С, у східних та південно-східних областях +2-8°С.

Вчора, 26 січня, при Державному агентстві автомобільних доріг України ("Укравтодор") розпочав цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення.

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Автор: Павло Степанець