Авіарейс у Канаді скасували з незвичної причини

Авіакомпанії довелося заново оформляти план польоту.

У Канаді скасували рейс після того, як дитина відмовилася сідати на своє місце та пристібати ремінь безпеки. Про це повідомляє Sky News.

Літак авіакомпанії Porter Airlines уже відрулив від терміналу міжнародного аеропорту Вікторія в Британській Колумбії та прямував до злітно-посадкової смуги. У цей час один із батьків і члени екіпажу неодноразово намагалися посадити дитину в крісло та пристебнути її, але безуспішно. Літак був змушений повернутися до термінала, щоб висадити пасажира з дитиною та дозволити забрати багаж.

Іншим пасажирам також довелося залишити салон літака, поки авіакомпанія повторно оформлювала план польоту та завершувала необхідні формальності.

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Через затримку рейс до Торонто не встиг вилетіти до закриття злітно-посадкової смуги о 00:30. У результаті пасажири були змушені залишитися на ніч у Британській Колумбії.

У заяві Porter Airlines зазначила, що маленька дитина "стояла на своєму сидінні", через що виникла небезпечна ситуація для зльоту.

Невідомо, скільки років було дитині, а також скільки пасажирів перебувало на борту 132-місного літака на той момент. Авіакомпанія перепросила перед пасажирами, яким було завдано незручностей, і підтвердила, що наступного дня їх пересадять на інший рейс.

У свою чергу пасажири розповіли канадському мовнику CBC, що ситуація спричинила "чимало розчарування". Один із них розповів, що дитина не вередувала і не почувалася некомфортно – вона була налякана. За його словами, дитина ховалася під сидінням.

Інша пасажирка розповіла, що пасажиру з дитиною "знадобилася ціла вічність", щоб залишити літак. Вона розкритикувала авіакомпанію за недостатню комунікацію після скасування рейсу.

Деяким пасажирам довелося поспіхом шукати номери в готелях поблизу. Тепер вони вимагають від авіакомпанії компенсації понесених витрат.

Авіаційні інциденти – останні новини

Раніше пасажир Ryanair, якого під час польоту частково затягнуло у вікно літака, заявив, що через два тижні після інциденту авіакомпанія запропонувала йому лише перенести рейс. За словами чоловіка, жодної іншої допомоги чи компенсації від перевізника він не отримав.

Також нещодавно повідомлялося про інцидент на борту пасажирського літака China Eastern Airlines, який виконував рейс із Ланьчжоу до Гуйяна. Під час польоту в салоні літака сталася пожежа – загорівся пауербанк одного з пасажирів.

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