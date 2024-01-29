Наразі поки невідомо, чиїм коштом буде проводитися ремонт метро в Києві.

Депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак заявив, що відновлення експлуатації тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" планується на початок червня.

"Поверхня місця аварії укріплюється для того, щоб могла працювати важка техніка. Планується вирити котлован (глибина 5.2-8.2 м) та провести додаткові експертизи стану ґрунтів. Також попередньо заплановано замінити бетонний тунель на ділянці 27 метрів, додатково посилити його за рахунок хімічного укріплення ґрунтів ззовні та металічного каркасу всередині тунелю", - повідомив депутат.

За його словами, на сьогодні в рамках контраварійних робіт демонтовано колії, тунель знеструмлено та тимчасово посилено риштуванням усередині на ділянці 72 метри.

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Крім того, залишається відкритим питання, чиїм коштом буде проводитися ремонт.

"Строки відновлення експлуатації наразі називаються початок червня. Кошторис ремонтних робіт поки невідомий, буде ухвалюватися після закінчення експертиз та узгодження проекту. Поки відкрите питання, за чий рахунок буде проведено ремонт", - додав Козак.

Ситуація з метро в Києві - останні новини

9 грудня 2023 року в Києві закрили на ремонт частину синьої гілки метрополітену. У січні голова Офісу трансформацій Максим Бахматов заявив, що аварійну частину метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" потрібно не ремонтувати, а будувати заново. На такі роботи може піти кілька років.

Після того, як на перегоні між станціями "Либідська" та "Деміївська" сталася аварія, пасажиропотік київського метро суттєво знизився. У "Київському метрополітені" тоді повідомляли, що втратили 20% пасажирів.

18 січня директор "Київського метрополітену" Віктор Брагінський заявив, що економічно обґрунтований тариф на проїзд у столичному метро у 2024 році становить більше 30 гривень. Востаннє вартість проїзду в підземці піднімали в 2018 році.

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