Раніше стало відомо про плани КМДА встановити нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті столиці.

Після того, як стало відомо про ймовірне підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва, про це почали говорити й столичні маршрутники.

У коментарі "Апострофу" голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко пояснив, що передусім вартість проїзду може суттєво зрости в нових маршрутках.

"Якщо з 1 січня так і буде і проїзд у громадському транспорті коштуватиме 20 гривень, то перевізники, які оновлюватимуть рухомий склад та купуватимуть великі автобуси, теж підтягуватимуться під цю суму. Поки що це питання з перевізниками не обговорювалося", - каже він.

Загалом, каже Мойсеєнко, поки рано говорити про підвищення вартості проїзду, оскільки ще не було громадських слухань. У разі ухвалення рішення новий тариф почне діяти не раніше січня, додає він.

Подорожчання проїзду в Києві

16 листопада КМДА повідомила про плани суттєво підвищити проїзд у громадському транспорті столиці. Нові тарифи заплановано запровадити з початку нового року, зокрема, при купівлі разового квитка доведеться заплатити 20 грн. Одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) обійдеться у 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної карти "Муніципальна карта "Карта киянина" вартість поїздки складе 12 грн. Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки в комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн при покупці 50 поїздок, 20 грн – при покупці 1-9 поїздок.

Автор: Юрій Годован