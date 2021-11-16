Тарифи на проїзд у маршрутках теж суттєво зростуть.

Водії столичних маршруток шоковані запропонованими міськадміністрацією новими тарифами на проїзд у муніципальному транспорті й кажуть, що теж готові істотно підвищити вартість проїзду.

Про це пише Телеграм-канал "Политика страны" з посиланням на заяву голови Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників Ігоря Житинського. За його словами, перевізники розуміли, що підвищення буде, але не припускали такого різкого.

"Я розумію, що все подорожчало. Але тариф у 20 гривень - це явний перебір. Правда, може мерія знає, що нас чекає в грудні, і підвищує цінник із запасом. Але станом на сьогодні реально було б поставити тариф не вище 15 гривень", - говорить він.

За його словами, у разі подорожчання проїзду в муніципальному транспорті маршрутники виставлять аналогічний тариф. При цьому Житинський визнав, що економічно обґрунтована ціна проїзду в маршрутних таксі не перевищує 15 гривень. Він також припускає, що влада може не зважитися на підвищення тарифу до 20 гривень і утримати його в межах 15-16, зробивши це заради піару.

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"Ще одне питання - хто буде їздити по 20 гривень. Вже зараз транспорт ходить напівпорожній через карантинні обмеження, а з підвищенням ціни на проїзд буде тільки гірше. Не варто в ковідні часи, коли й так діють обмеження і різко скоротився пасажиропотік, ще й так сильно тарифи задирати", - прогнозує Житинський.

Подорожчання проїзду в Києві

Сьогодні КМДА повідомила про плани підвищити проїзд у громадському транспорті столиці. Нові тарифи заплановано запровадити з початку нового року, зокрема, при купівлі разового квитка доведеться заплатити 20 грн. Одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) обійдеться у 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної карти "Муніципальна карта "Карта киянина" вартість поїздки складе 12 грн. Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки в комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн при покупці 50 поїздок, 20 грн – при покупці 1-9 поїздок.

Автор: Юрій Годован