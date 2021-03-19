Дизайн Hyundai Staria створювався за принципом "inside-out", при якому процес розробки дизайну починається з інтер'єру, а потім поширюється на екстер'єр.

Корейський автовиробник Hyundai показав перші зображення нової лінійки мінівенів Staria, яка буде офіційно представлена в першій половині поточного року в ході онлайн-заходу.

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"Новинка для сімейного та бізнес-використання відрізняється футуристичним дизайном, який ми більше звикли бачити у фантастичних фільмах, а не на вулицях реальних міст", - йдеться в повідомленні.

Дизайн Hyundai Staria створювався за принципом" inside-out", при якому процес розробки дизайну починається з інтер'єру, а потім поширюється на екстер'єр. У підсумку зовнішність новинки відрізняється футуристичним, обтічним і мінімалістичним профілем, який формується за допомогою зігнутої лінії, що проходить по всій довжині кузова. Вона нагадує гало, що висвітлює горизонт землі під час сходу при погляді на нього з космосу.

Передню частину Staria прикрашає горизонтальна смужка денних ходових і габаритних вогнів, розтягнута по всій ширині мінівена. Велика і широка решітка радіатора з унікальним малюнком робить зовнішність моделі впізнаваною з першого погляду. Незвичайний "Космічний" вигляд автомобіля формується і шляхом низько посаджених фар головного світла, розташованих з боків.

Всі деталі передньої частини автомобіля пофарбовані в один колір. Низька линяючи скління і великі панорамні вікна з боків покращують огляд і створюють відчуття відкритості. Задній частині мінівена притаманний мінімалізм, підкреслений виразними вертикальними ліхтарями та широким заднім склом. Занижений задній бампер мінівена дозволить пасажирам більш легко завантажувати і розвантажувати багажник.

Дизайн моделі у версії Staria Premium доповнений ексклюзивними елементами. Решітка радіатора автомобіля в комплектації Premium має унікальний пористий малюнок. Хромована окантовка світлодіодних головних фар кубічної форми, а також обробка емблеми Hyundai, колісних дисків, зовнішніх дзеркал заднього виду і дверних ручок тонованим хромом виконані в преміальному стилі. Ексклюзивні 18-дюймові колісні диски з ромбоподібним дизайном і графікою підкреслюють розкішний екстер'єр мінівена. Блок задніх ліхтарів в топовій комплектації оформлений у фірмовій стилістиці "параметричних пікселів".

При створенні інтер'єру Hyundai Staria дизайнери надихалися салоном круїзного лайнера. Орієнтована на водія передня частина салону має високотехнологічний дизайн, 10,25-дюймовий екран мультимедійної системи, сенсорну передню панель і кнопковий електронний селектор перемикання передач. Розташована у верхній частині передньої консолі цифрова приладова панель забезпечує водієві безперешкодний огляд. Відсіки для зберігання речей розташовані під стелею, під панеллю приладів, а також у верхній і нижній частинах передньої панелі автомобіля. Бокс на центральному тунелі обладнаний підстаканниками, USB-портами й додатковим відсіком для зберігання речей водія і пасажирів.

Версія Staria Premium оснащується безліччю додаткових опцій в салоні. Топова 7-місна комплектація мінівена відрізняється преміальними сидіннями другого ряду зі спеціальним режимом "релаксації", активованим натисканням кнопки. Крісла легко переводяться в положення, при якому вага пасажира розподіляється для досягнення максимального комфорту та ідеальної рівноваги тіла.

У 9-місному мінівені Staria Premium сидіння другого ряду можуть додатково розвертатися на 180 градусів у бік пасажирів третього ряду. Завдяки цій особливості пасажири задніх рядів зможуть розмовляти лицем до лиця. Контурне підсвічування салону, доступне на всіх мінівенах версії Premium, створює унікальну внутрішню атмосферу за допомогою 64 колірних відтінків. Прямим і непрямим світлом можна підсвітити салон, центральну консоль, двері та багажні відділення.

Модель Hyundai Staria буде пропонуватися в різних варіантах компонування салону - від 2-місцевого до 11-місцевого виконання. Топова версія Staria Premium буде доступна в 7-ми, 9-ти та 11-місному варіантах з ексклюзивною обробкою екстер'єру та інтер'єру.

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Автор: УНІАН