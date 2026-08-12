Дві третини поляків підтримують депортацію українських чоловіків без офіційної роботи, – опитування

Лише менше чверті опитаних поляків мають протилежну думку.

Більшість опитаних поляків позитивно ставляться до можливості депортації українських чоловіків призовного віку, які легально в Польщі не працевлаштовані. Про це йдеться у спеціальному опитуванні Інституту ринкових і соціальних досліджень (IBRiS) для видання Rzeczpospolita, проведеного 7-8 серпня 2026 року.

Зокрема, 67,2% респондентів рішуче відповідають "так" на питання про те, чи повинна Польща депортувати українських чоловіків призовного віку, якщо вони не мають легальної роботи в цій країні. З цих опитаних 43,8% поляків дали відповідь "точно так", а 23,4% - "скоріше так".

Водночас, менше чверті опитаних – 23,4% - дотримуються протилежної думки (12,2% - "скоріше так" і 11,2% - "точно так").

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Ще 9,4% опитаних сказали, що їм важко відповісти.

Це дослідження було проведене на минулому тижні після того, як політична партія "Право і Справедливість" (PiS) представила бачення щодо міграційної політики. У цьому плані передбачається депортація українських чоловіків, які в Польщі не працюють на законних підставах і мають призовний вік.

Найбільше ідею депортації підтримують ті респонденти, які ідентифікують себе правих (79% позитивних відповідей). Але навіть з числа тих, хто називає себе лівими, понад половина хотіли би втілення імміграційної ідеї, оголошеної партією PiS.

Бачення примусового повернення деяких мігрантів до України має величезну підтримку серед виборців, які на останніх парламентських виборах голосували за PiS.

Українці в Польщі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у липні противники прийому біженців з України вперше почали переважати прихильників цього в Польщі. Зокрема, 52% респондентів відповідали, що Польща не повинна приймати біженців із територій України, охоплених війною, тоді як 42% дотримуються протилежної думки.

У червні повідомлялося, що рівень негативного ставлення поляків до українців зріс до 43%, тоді як українці демонструють протилежну тенденцію і загалом зберігають прихильність до сусідів.

Соціолог, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що погіршення ставлення поляків до українських біженців може бути пов’язане з риторикою місцевих політиків.

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